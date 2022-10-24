Более 5600 тысяч человек посетило Международный экспортный форум «Сделано в России»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Международный экспортный форум «Сделано в России», который прошел с 20 по 22 октября на территории ЦВЗ «Манеж», посетило 78 иностранных делегаций – это в пять раз больше, чем было зафиксировано на форуме в 2021 году. Рекорд был поставлен и по количеству представленных экспонатов. Свои разработки и технологии на иммерсивной выставке продемонстрировали 134 российских компании от Калининграда до Симферополя, Новороссийска, Томска, Санкт-Петербурга и Москвы. Посетители смогли увидеть в деле автоматические автопогрузчики, автозарядные станции, VR-очки для постановки диагнозов, грузовые аэродроны, экзоскелеты с искусственным интеллектом и многое другое.

За три дня форума «Сделано в России» также было организовано около 40 деловых сессий, где участники обменялись опытом и поделились идеями, как расширить географию экспорта, например, было анонсировано скорейшее развитие и модернизация таких логистических коридоров, как «Север-Юг», «Запад-Восток». Также была представлена новая программа поддержки бизнеса «Сделано в России», в которой отныне смогут принимать участие компании из любой отрасли. Получение сертификата зондичного бренда повысит конкурентные преимущества предприятий и позволит им быстрее и эффективнее покорять зарубежные рынки. На форуме также наградили те компании, которые пользуются поддержкой Российского экспортного центра. В рамках конкурса «Экспортер года» награды были вручены 19 победителям.

В рамках форума также была заключена серия важных соглашений о сотрудничестве. Например, РЭЦ и исламская компания Semaneye Papaye RUNC договорились о сотрудничестве по развитию двусторонней торговли. Такое же соглашение заключено с Иранскими продовольственными организациями и Советом темнокожих бизнесменов ЮАР.

В общей сложности на площадке Международного экспортного форума «Сделано в России» прошло более 300 деловых встреч, мастер-классов, нетворкингов, которые укрепили существующие и наладили новые бизнес-связи для дальнейшего наращивания экспорта