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Сергей Собянин рассказал о помощи семьям мобилизованных с несовершеннолетними детьми

Анастасия Колоскова
Город
Сергей Собянин рассказал о помощи семьям мобилизованных с несовершеннолетними детьми
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Столичное правительство с 5 октября оказывает системную поддержку семьям мобилизованных горожан, в том числе с несовершеннолетними детьми. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На сегодня сотрудники социальных служб самостоятельно вышли на контакт с большинством семей мобилизованных, в которых есть несовершеннолетние дети. Все они были освобождены от оплаты детского сада, секций и кружков, а также продленки с 1 по 6 классы. Школьники с 1 по 11 классы были обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием, — рассказал глава города.

Он добавил, что некоторых детей, по просьбе мам перевели или устроили в детские сады рядом с домом. Это позволило решить проблему, когда жены мобилизованных опаздывали на работу из-за того, что они должны были сами отвозить детей в садик, что ранее делили их мужья.

По словам мэра города, детям подобрали кружки по интересам и дополнительные занятия. Благодаря этому их мамы смогли не только сохранить работу, но и сэкономить семейный бюджет, так как пребывание ребенка в детском садике, а также все секции стали для семей мобилизованных бесплатными.

Сергей Собянин уточнил, что в ближайшие дни помощь с садами и школами получат все семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети. В дальнейшем эти вопросы будут решаться по мере получения запросов от граждан, констатировал мэр Москвы в личном блоге.

Во время проведения мероприятий в рамках частичной мобилизации в Москве были организованы горячие линии по вопросам горожан: 122 и +7 (495) 777-77-77. А для рассмотрения жалоб в военкоматах столицы были созданы специальные группы специалистов.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

Мобилизация Дети Сергей Собянин
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