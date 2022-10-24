Синоптик назвала самые холодные дни текущей недели в Москве

Фото: Анна Быкова / «Вечерняя Москва»

Вторник и среда, 25 и 26 октября, станут самыми холодными днями в столице на текущей неделе. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Погода только 25–26 октября будет чуть ниже климатической нормы. Потом она вернется к норме и в выходные, может быть, даже на градус-полтора будет выше нормы, — сказала она.

По словам синоптика, в ночь на 25 октября температура воздуха в столице опустится до одного–трех градусов ниже нуля. Днем столбики термометров поднимутся до четырех–шести градусов тепла. В ночь на 26 октября температура воздуха составит ноль градусов, а днем — четыре–шесть. В среду ожидаются дожди.

Ближе к выходным погода в Москве станет теплее. В пятницу и субботу ночью ожидается от плюс одного до шести градусов, а днем — от четырех до девяти. Однако в этот день будет облачная погода с прояснениями и местами пройдет дождь, передает «Москва 24».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что эта неделя в столице начнется с теплой погоды, однако уже во вторник москвичей ждет снижение температуры. При этом выпадения снега пока не ожидается.