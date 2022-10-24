Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин назвал самую главную задачу правительства

Анастасия Колоскова
Политика
Путин назвал самую главную задачу правительства
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко в понедельник, 24 октября, назвал сохранение здоровья и благополучия россиян самой главной задачей.

Во время встречи с российским лидером Чернышенко отчитался о состоянии дел в отрасли развития спорта, которая им курируется, пишет сайт Кремля.

— Благодаря национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, где ваше поручение — увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70 процентов, — отметил вице-премьер.

— Это самая главная задача, — сказал президент.

На прошлой неделе Владимир Путин обсудил тему высокого уровня употребления алкоголя в стране в ходе встречи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, отметив, что эта проблема «решаемая». Президент сказал, что насторожен такой тенденцией на Колыме. Проблема алкоголизма связана с недостаточно развитой социальной инфраструктурой, добавил президент и попросил Носова обратить на эту сферу особое внимание.

По словам главы государства, для решения проблемы пьянства у людей должны быть возможности для саморазвития.

правительство Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стихи, что навеяло холодом

Екатерина Коновалова
Екатерина Коновалова

Намоленное место помогает творить

Георгий Сафонов
Георгий Сафонов

Хоровое пение возродит традиции

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Все мнения
О проекте