Путин назвал самую главную задачу правительства

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко в понедельник, 24 октября, назвал сохранение здоровья и благополучия россиян самой главной задачей.

Во время встречи с российским лидером Чернышенко отчитался о состоянии дел в отрасли развития спорта, которая им курируется, пишет сайт Кремля.

— Благодаря национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, где ваше поручение — увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70 процентов, — отметил вице-премьер.

— Это самая главная задача, — сказал президент.

На прошлой неделе Владимир Путин обсудил тему высокого уровня употребления алкоголя в стране в ходе встречи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, отметив, что эта проблема «решаемая». Президент сказал, что насторожен такой тенденцией на Колыме. Проблема алкоголизма связана с недостаточно развитой социальной инфраструктурой, добавил президент и попросил Носова обратить на эту сферу особое внимание.

По словам главы государства, для решения проблемы пьянства у людей должны быть возможности для саморазвития.