Филолог Кронгауз призвал запретить канцелярский язык чиновникам и юристам

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Российским чиновникам и юристам следует запретить использование канцелярского языка, чтобы они разъяснялись просто и понятно. Такое заявление сделал доктор филологических наук, завлабораторией лингвистической конфликтологии ВШЭ Максим Кронгауз.

— Но у нас еще не разработан такой простой язык, поэтому закон не должен идти на опережение. Нужно вновь сделать такое предложение. Тема важная, но трудная. Одним законом здесь вряд ли что-то можно решить. Прежде всего нужно желание чиновников быть понятными, — отметил филолог в комментарии ИА «НСН».

По словам эксперта, научить чиновников разъясняться просто и понятно — это важная задача. Кронгауз также добавил, что чиновники не должны использовать нецензурные выражения.

Обсуждения происшествий в Люблине среди пользователей соцсетей нередко заканчиваются яростными спорами о том, как все-таки правильно писать название этого района столицы.

«Вечерняя Москва» узнала у филолога, как правильно говорить и писать название, допустимо ли использование обоих вариантов и как пишутся другие районы и места с подобными названиями.