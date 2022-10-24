Мосбиржа возобновила торги всеми биржевыми фондами на российские активы

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Московская биржа 24 октября возобновила торги всеми биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) на российские активы. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

— С 24 октября 2022 года на рынке акций Московской биржи возобновлены торги всеми биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) на российские активы. Инвесторы могут совершать сделки с паями 72 БПИФ, включая 49 фондов на российские активы, — говорится в сообщении.

Биржевые фонды, пояснили в пресс-службе, упрощают выход инвесторов на фондовый рынок и уменьшают риски каждого эмитента. Мосбиржа возобновила торги биржевыми фондами 29 марта текущего года.

При этом 23 мая были возобновлены торги БПИФ на иностранные акции. Наконец, с 19 сентября фонды стали доступны в рамках вечерней торговой сессии.

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Как рассказал аналитик Виктор Першиков, текущее положение относительно запрета на транзакции криптоактивов для российских граждан сформулировано неконкретно.