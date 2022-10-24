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Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Елена Самойлова
В мире
Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау
Фото: Администрация президента РФ

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало состоятся в Москве 25 октября. Встречу анонсировали в пресс-службе Кремля в понедельник, 24 октября.

— 25 октября в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Гвинея-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сиссоку Эмбало, — говорится в сообщении.

Как отмечается, президенты обменяются мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, а также по актуальным вопросам региональной и международной тематики. Кроме того, главы государств обсудят взаимодействие России с ЭКОВАС, в том числе — подготовку ко второму саммиту Россия — Африка, проведение которого намечено на июль 2023 года в Санкт-Петербурге.

До этого стало известно, что 25 октября Владимир Путин проведет заседание Координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации. С докладами выступят премьер-министр России и председатель Координационного совета Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

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