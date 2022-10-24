Путин проведет заседание координационного совета 25 октября

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет заседание координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 24 октября.

Как отмечается, заседание состоится 25 октября в режиме видео-конференц-связи. С докладами выступят премьер-министр России и председатель координационного совета Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин, передает Telegram-канал Кремля.

До этого Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, в ходе чего назвал сохранение здоровья и благополучия россиян самой главной задачей.

21 октября глава государства подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей специальной военной операции.

Новую структуру возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Совет создан для усиления координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в ходе проведения спецоперации.