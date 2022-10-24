Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин проведет заседание координационного совета 25 октября

Елена Самойлова
Политика
Путин проведет заседание координационного совета 25 октября
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет заседание координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 24 октября.

Как отмечается, заседание состоится 25 октября в режиме видео-конференц-связи. С докладами выступят премьер-министр России и председатель координационного совета Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин, передает Telegram-канал Кремля.

До этого Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, в ходе чего назвал сохранение здоровья и благополучия россиян самой главной задачей.

21 октября глава государства подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей специальной военной операции.

Новую структуру возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Совет создан для усиления координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в ходе проведения спецоперации.

Армия Россия Владимир Путин Михаил Мишустин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стихи, что навеяло холодом

Екатерина Коновалова
Екатерина Коновалова

Намоленное место помогает творить

Георгий Сафонов
Георгий Сафонов

Хоровое пение возродит традиции

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Все мнения
О проекте