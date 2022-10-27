Ректора Российского биотехнологического университета Балыхина арестовали

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Ректора ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет» Михаила Балыхина арестовали по подозрению в мошенничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Головинского районного суда в четверг, 27 октября.

По словам собеседника «ВМ», Балыхин пробудет под стражей два месяца — до 25 декабря 2022 года.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Другое уголовное дело в отношении знаменитости возбудили 27 октября, в четверг. Певец Виталий Грачев, более известный под псевдонимом Витас, напал на чиновника Минтруда с перцовым баллончиком. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».