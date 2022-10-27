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Лоукостер «Победа» с 30 октября возобновит полеты из аэропорта Шереметьево

Александр Афонин
Общество
Лоукостер «Победа» с 30 октября возобновит полеты из аэропорта Шереметьево
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Лоукостер «Победа» с 30 октября возобновит выполнение производственной программы из Международного аэропорта Шереметьево. Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в пресс-службе авиагавани.

— Первый рейс «Победы» из Шереметьева состоится 30 октября по маршруту Москва — Владикавказ. Также с 30 октября начнутся рейсы в Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу, — говорится в сообщении.

С 3 ноября программа полетов будет расширена. Самолеты лоукостера будут осуществлять рейсы в аэропорты Нальчика, Казани, Минеральных Вод, Омска и других городов. Обслуживание клиентов будет производиться на стойках регистрации № 365–374 в терминале С.

До этого сообщалось, что «Победа» намерена возобновить рейсы в Турцию с декабря этого года. Ожидается, что авиакомпания будет летать в Анталью семь раз в неделю начиная с 23 декабря.

В свою очередь компания «Аэрофлот» с 30 октября возобновит полеты в Бангкок, а с 2 ноября — на Гоа. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A330.

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