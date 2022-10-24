«Победа» в декабре вернет в свое расписание рейсы на турецкие курорты

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Авиакомпания «Победа» осталась единственным перевозчиком, который прекратил полеты за пределы России после введения санкций против российской авиаотрасли. При этом в декабре компания намерена возобновить рейсы в Турцию.

На прошлой неделе представители авиаперевозчика сообщили в Росавиацию о намерении вернуть регулярные рейсы на турецкие курорты. По информации источника в Минтрансе, «Победа» собирается летать в Анталью семь раз в неделю, начиная с 23 декабря.

Как пишет газета «Коммерсантъ», авиакомпания также рассматривает возможность возобновить рейсы в Стамбул. Однако на данный момент окончательного решения по этому вопросу нет. Также остается неизвестным, из каких городов будут осуществляться перевозки в Турцию.

С 1 октября Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила полеты на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Рейсы на курорты Красного моря ежедневно выполняются из терминала С московского аэропорта Шереметьево.

Также «Аэрофлот» с 9 октября возобновил полеты в Коломбо, с 30 октября возобновит их в Бангкок, а с 2 ноября — на Гоа.