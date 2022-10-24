Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Победа» в декабре вернет в свое расписание рейсы на турецкие курорты

Егор Провоторов
Общество
«Победа» в декабре вернет в свое расписание рейсы на турецкие курорты
Фото: Unsplash

Авиакомпания «Победа» осталась единственным перевозчиком, который прекратил полеты за пределы России после введения санкций против российской авиаотрасли. При этом в декабре компания намерена возобновить рейсы в Турцию.

На прошлой неделе представители авиаперевозчика сообщили в Росавиацию о намерении вернуть регулярные рейсы на турецкие курорты. По информации источника в Минтрансе, «Победа» собирается летать в Анталью семь раз в неделю, начиная с 23 декабря.

Как пишет газета «Коммерсантъ», авиакомпания также рассматривает возможность возобновить рейсы в Стамбул. Однако на данный момент окончательного решения по этому вопросу нет. Также остается неизвестным, из каких городов будут осуществляться перевозки в Турцию.

С 1 октября Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила полеты на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Рейсы на курорты Красного моря ежедневно выполняются из терминала С московского аэропорта Шереметьево.

Также «Аэрофлот» с 9 октября возобновил полеты в Коломбо, с 30 октября возобновит их в Бангкок, а с 2 ноября — на Гоа.

Авиакомпания «Победа» Россия Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте