«Аэрофлот» возобновит рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник, 26 сентября.

— «Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. На воздушных линиях между пунктами Египта и Москвой будут задействованы комфортабельные широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330, — говорится в сообщении.

Рейсы на курорты Красного моря будут ежедневно выполняться из терминала С аэропорта Шереметьево, отмечается на сайте «Аэрофлота».

Также «Аэрофлот» с 9 октября возобновит полеты в Коломбо, с 30 октября — в Бангкок, а с 2 ноября — в Гоа.

До этого ОАК и «Аэрофлот» подписали в ходе Восточного экономического форума соглашение о намерениях купить 339 самолетов отечественного производства. Первые контракты должны быть заключены уже в 2022 году.

Как отметил глава ОАК Юрий Слюсарь, выполнение такого заказа с учетом «беспрецедентного объема» и стратегической важности станет одним из приоритетов корпорации на ближайшие несколько лет.