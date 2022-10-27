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Число контролеров в общественном транспорте Москвы увеличат почти на 20 процентов

Евгений Жуков
Город
Число контролеров в общественном транспорте Москвы увеличат почти на 20 процентов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Количество контролеров, которые на ежедневной основе будут выходить на маршруты общественного транспорта Москвы, планируется увеличить почти на 20 процентов в 2023 году. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Количество безбилетников у нас все равно сокращается. К сожалению, мы выписываем большое количество штрафов, почти под миллион штрафов за год, это большая цифра. Среди нарушений — это просто полностью безбилетный проезд, — отметил руководитель ведомства.

Он также обозначил второй самый популярный вид нарушений, которым стало использование чужой социальной карты. Глава департамента подчеркнул, что «контроль за этим будет усиливаться». Сотрудники полиции активно участвуют в выявлении правонарушителей, сообщил Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24».

В середине сентября Дептранс Москвы составил портрет типичного нарушителя-безбилетника. По данным ведомства, чаще всего проезжают «зайцем» мужчины в возрасте от 18 до 29 лет.

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