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Дептранс Москвы составил портрет типичного нарушителя-безбилетника

Лала Манушакян
Город
Дептранс Москвы составил портрет типичного нарушителя-безбилетника
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столичном транспорте чаще всего проезжают «зайцем» мужчины в возрасте от 18 до 29 лет, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в пятницу, 16 сентября.

— Мы составили портрет типичного нарушителя. Самым «забывчивым» оказался мужчина в возрасте от 18 до 29 лет. Чем пассажир старше, тем меньше нарушений, — отмечается в сообщении.

При этом среди пассажиров 30–40 лет насчитывается в два раза меньше нарушений по неоплате проезда в транспорте. Дептранс напомнил, что стоимость проезда без льгот составляет 61 рубль, а за безбилетный проезд предусматривается штраф в размере тысячи рублей.

Также при использовании чужой проездной карты нарушителям придется отдать 2,5 тысячи рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

Также в ведомстве сообщили, что контролеры ГКУ «Организатор перевозок» с начала лета выявили в метро Москвы и наземном транспорте более 120 тысяч безбилетных пассажиров.

При этом руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова пояснила, кого нельзя высаживать из общественного транспорта за неоплаченный проезд.

Транспорт проездные нарушитель Москва
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