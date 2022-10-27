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Приметы и советы

Продажу алкоголя военнослужащим запретили в Запорожской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Продажу алкоголя военнослужащим запретили в Запорожской области
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Торговлю алкоголем значительно ограничили в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в четверг, 27 октября.

— В случае нарушения на запрет реализации спиртосодержащих напитков для предпринимателей предусмотрено наложение штрафов, — заявил он.

Так, вступил в силу категорический запрет о продаже спиртного военнослужащим. Уточняется, что первое нарушение запрета грозит штрафом в 10 тысяч рублей.

Повторное нарушение повлечет за собой штраф уже в 30 тысяч рублей. Ограничение основано на решении военно-гражданской администрации и военной комендатуры, написал Рогов в Telegram-канале.

Президентским указом 19 октября в новых регионах России было введено военное положение. Еще три уровня готовности объявлены в других частях страны.

Где введены особые правовые режимы и что они означают — в материале «Вечерней Москвы». Так, например, в период действия военного положения власти могут ограничивать в правах и свободах как граждан России, так и иностранцев.

Алкоголь Россия Донбасс Запреты
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