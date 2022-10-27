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В Швеции сообщили о прибытии судна из России в район диверсии на «Северных потоках»

Евгений Жуков
В мире
В Швеции сообщили о прибытии судна из России в район диверсии на «Северных потоках»
Фото: shutterstock

Военно-морские силы (ВМС) Швеции подтвердили информацию, что гражданское судно «Нефрит» под российским флагом находится в районе диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море. Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Судно зафрахтовано консорциумом, которому принадлежит трубопровод. Мы уже давно знаем, что они хотели прибыть для проведения собственных расследований, — сообщил руководитель отдела связи ВМС Йимми Адамссон.

Он также добавил, что в данном районе находятся несколько шведских военных кораблей, однако «это не так драматично». России не нужно разрешение шведских властей для проведения расследования в шведской экономической зоне, цитирует Адамссона Aftonbladet.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия получает отказы при попытках принять участие в расследовании диверсий на нитках «Северного потока», хотя правда об инциденте удивила бы многие европейские страны. Говоря о виновниках происшествия, он подчеркнул, что Кремлю хорошо известны исполнители.

Швеция Россия Расследования Северный поток
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