Около 100 участков поврежденных машинами газонов восстановили в Москве в 2022 году

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С начала текущего года в Москве восстановили около 100 участков газонов, поврежденных колесами автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 27 октября.

— По заявлению МАДИ газоны восстанавливают — в этом году обновили около 100 зеленых участков, которые повредили колеса машин, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

МАДИ занимается не только выявлением фактов парковки на газонах, но и помогает городу следить за их состоянием, сообщая в районные управы о повреждениях растительного покрова.

До этого сообщалось, что за девять месяцев 2022 года сотрудниками МАДИ было зафиксировано 12 тысяч случаев парковки автомобилей под запрещающими знаками на улицах с велодорожками. За выявленные нарушения было перемещено на спецстоянки порядка двух тысяч автомобилей с начала текущего года.

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о существовании нескольких видов нарушений, которые фиксируют дорожные камеры.