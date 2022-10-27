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Приметы и советы

Канделаки заявила о наличии паспорта Израиля у Собчак

Георгий Соланович
Общество
Канделаки заявила о наличии паспорта Израиля у Собчак
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Телеведущая Тина Канделаки опубликовала фото израильского паспорта журналистки Ксении Собчак.

— Как всегда за словами — ложь, и ничего более, — написала Канделаки в Telegram-канале.

При этом ведущая опубликовала несколько цитат Собчак, датированных 2021 и 2022 годами. В них журналистка говорит о том, что у нее нет других гражданств, кроме российского, а также обвиняет всех «придумщиков» в том, что они «на пустом месте» придумывают «какую-то хрень».

Собчак покинула Россию якобы в качестве гражданки Израиля незадолго до того, как появилась информация о том, что ее подозревают в вымогательстве, так же как и ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

В загородном доме Собчак в подмосковном элитном коттеджном поселке Горки-8 проходили обыски. Почему силовики ею заинтересовались и что этому предшествовало — в материале «Вечерней Москвы».

27 октября глава литовского департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак имела право въехать на территорию Литвы, так как у нее есть израильское гражданство.

Тина Канделаки Израиль Ксения Собчак
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