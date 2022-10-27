Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Активисты попытались испортить картину Вермеера под лозунгом борьбы с нефтью

Георгий Соланович
В мире
Активисты попытались испортить картину Вермеера под лозунгом борьбы с нефтью
Фото: Txllxt TxllxT / CC BY-SA 4.0

Активисты под лозунгом борьбы с нефтью попытались испортить главный экспонат голландского музея «Маурицхейс» — картину художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».

Они надели майки с надписью Just stop oil («Просто остановите нефть») и проникли в музей. Один из активистов попытался приклеить себя к картине, а другой обратился к посетителям с вопросом, как они себя чувствуют, когда что-то прекрасное уничтожается на их глазах. Впоследствии полиция задержала мужчин.

24 октября двое активистов природоохранного движения Just Stop Oil бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуре короля Великобритании Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне.

Они объяснили свои действия желанием привлечь внимание к проблеме изменения климата. Серия акций движения приурочена к проведению 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

До этого сообщалось, что экоактивисты Letzte Generation облили картофельным пюре картину, стоимость которой оценивается в 111 миллионов долларов, из серии «Стога сена» французского художника Клода Моне.

Нидерланды Искусство Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Захар Прилепин
Захар Прилепин

Необходима культурная мобилизация

Никита Миронов
Никита Миронов

Антон Красовский, нельзя топить детей

Юсуп Газдиев
Юсуп Газдиев

Островок безмятежности

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Молодежи нужен внятный образ будущего

Максим Недашковский
Максим Недашковский

Гордимся нашим гербом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Антона несло

Все мнения
О проекте