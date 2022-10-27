Активисты попытались испортить картину Вермеера под лозунгом борьбы с нефтью

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Активисты под лозунгом борьбы с нефтью попытались испортить главный экспонат голландского музея «Маурицхейс» — картину художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».

Они надели майки с надписью Just stop oil («Просто остановите нефть») и проникли в музей. Один из активистов попытался приклеить себя к картине, а другой обратился к посетителям с вопросом, как они себя чувствуют, когда что-то прекрасное уничтожается на их глазах. Впоследствии полиция задержала мужчин.

24 октября двое активистов природоохранного движения Just Stop Oil бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуре короля Великобритании Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне.

Они объяснили свои действия желанием привлечь внимание к проблеме изменения климата. Серия акций движения приурочена к проведению 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

До этого сообщалось, что экоактивисты Letzte Generation облили картофельным пюре картину, стоимость которой оценивается в 111 миллионов долларов, из серии «Стога сена» французского художника Клода Моне.