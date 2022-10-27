В США назвали возможного виновника в подрыве «Северных потоков»

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Подрыв на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», вероятнее всего, был организован США. Об этом в четверг, 27 октября, заявил сенатор и полковник армии США в отставке Ричард Блэк.

— Моя догадка — это сделали США, — сказал политик.

Он считает, что мотивы организовать подобный саботаж были у многих стран. Однако из-за технологической сложности круг подозреваемых сужается до нескольких государств североатлантического блока.

Кроме того, важное место имеет финансовый фактор — все эти критерии есть у США, заметил полковник. Блэк напомнил, что президент США Джо Байден ранее заявлял о намерении уничтожить «Северный поток — 2» в случае эскалации конфликта на Украине.

Отвечая на вопрос журналиста о реализации подобного намерения, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон «сможет сделать это», передает РИА Новости.

26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку голубого топлива.

Шведские журналисты опубликовали кадры поврежденного участка газопровода «Северный поток». О чем они свидетельствуют, «Вечерней Москве» объяснил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.