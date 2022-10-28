ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину составил 80 процентов

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Большая часть россиян выражает свое доверие президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В период с 17 по 23 октября рейтинг доверия Путину составил 80,4 процента, премьер-министру Михаилу Мишустину — 62,5 процента, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 33,1 процента, руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 28,9 процента, председателю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,1 процента и 14 процентов — новому руководителю фракции ЛДПР Леониду Слуцкому.

Также был составлен лекторальный рейтинг российских партий. «Единая Россия» получила 40,6 процента поддержки, КПРФ — 11,1 процента, «Новые люди» — 4,5 процента, ЛДПР — 8,6 процента, «Справедливая Россия — За правду» — 5,9 процента, сообщает Telegram-канал «Всем ВЦИОМ».

Во вторник, 23 августа, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что около 75 процентов россиян поддерживают проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. По его мнению, уже в следующем месяце большее количество россиян стало положительно относиться к СВО, рейтинг поддержки вырос до 75 процентов.

Майские результаты опроса агентств Reuters и Ipsos свидетельствуют о том, что рейтинг одобрения американского президента Джо Байдена достиг рекордно низких показателей в 36 процентов из-за инфляции в США. По данным опроса, 59 процентов граждан Америки не довольны президентством Байдена.