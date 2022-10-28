Тестирование билетной системы «СберТройки» началось в Кызыле

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В рамках пилотного запуска жители Кызыла смогут воспользоваться единой билетной системой «СберТройки» в городском транспорте. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В тестовом режиме запустили «СберТройку» в республике Тыва. Рассчитываем, что по итогам теста вместе с местными властями будем работать над дальнейшим расширением проекта. Благодарим руководство региона и лично Главу Тывы Владислава Ховалыга за желание сделать передвижение пассажиров комфортнее, — сказал заммэра.

По его словам, более 120 тысяч жителей республики смогут воспользоваться «СберТройкой» в 120 транспортных средствах на маршрутах 13, Вавилинский затон, 104, 105, 106, 108. Сейчас оплатить проезд можно банковской картой или наличными, а вскоре появится возможность оплаты проезда картой «Тройка».

Помимо билетной системы, компания предоставляет доступ в личный кабинет, где доступны все данные по поездкам банковской карте: можно отслеживать историю поездок, проверять чеки, погасить задолженность или вывести карту из стоп-листа.

По словам главы Республики Тыва Владислава Ховалыга, запуск «СберТройки» повлияет на оптимизацию процессов и повысит прозрачность работы общественного транспорта. В свою очередь управляющий Кызылским отделением ПАО Сбербанк Алина Таспанчик добавила, что билетная система на базе карты «Тройка» успешно работает во многих городах России.

20 октября система «СберТройка» стала принимать банковские карты льготников в Республике Алтай.