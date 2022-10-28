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Приметы и советы

Путин принимает участие во встрече лидеров стран ОДКБ

Анастасия Колоскова
Общество
Путин принимает участие во встрече лидеров стран ОДКБ
Фото: Администрация президента РФ

Начался онлайн-саммит Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором принимает участие президент России Владимир Путин.

Накануне стало известно, что на сессии ОДКБ планируется обсудить работу миссии организации в Армении.

15 сентября оперативная группа объединенного штаба государств — членов ОДКБ прибыла в Армению в рамках мониторинговой миссии на границе с Азербайджаном.

Глава Минобороны страны Сурен Папикян тогда проинформировал начальника штаба организации о текущей ситуации, а также выразил надежду, что группа проведет эффективную работу. Уточняется, что опергруппа работала в главном штабе Вооруженных сил Армении и в районах боевых действий несколько дней.

В сентябре несколько сотен активистов на площади Свободы в Ереване устроили акцию за выход Армении из ОДКБ. Отмечается, что в акции приняли участие сотрудники финансируемых западными фондами организаций.

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