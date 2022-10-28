Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты РФ

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 октября, подписал указ о включении летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

— В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» постановляю... Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Константина Ярошенко — правозащитника, общественного деятеля, — говорится в указе.

Документ вступает в силу с 28 октября.

Российского летчика Константина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии. Ему предъявили обвинение в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, после он был депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Россия неоднократно пыталась вернуть Ярошенко в страну. Весной 2019 года Москва обратилась к компетентным органам США по поводу передачи заключенного для отбывания срока в РФ. Однако американский Минюст не одобрил сделку. Лишь в апреле 2022 года Россия сумела обменять на гражданина США Тревора Рида, который был осужден в России за нападение на двоих полицейских в Москве.

Ранее в октябре российский лидер присвоил рок-певице Юлии Чичериной звание «Заслуженный артист России». В тот же день глава государства подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма).