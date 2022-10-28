Экономист Остапкович прокомментировал решение Центробанка о сохранении прежней ключевой ставки

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Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил решение Центробанка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых.

Эксперт назвал подобное решение предсказуемым и разумным. Большая часть экспертов ожидала такого решения от Центробанка.

— Для рынка дан сигнал, что все происходит без изменений. Это позитивный сигнал, — рассказал Остапкович в комментарии RT.

Аналитик добавил, что теперь ставка будет оставаться на том же уровне или немного повышаться.

Ранее в пятницу, 28 октября, стало известно, что Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых.