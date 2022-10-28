Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист Остапкович прокомментировал решение Центробанка о сохранении прежней ключевой ставки

Ирина Игнатенко
Экономика
Экономист Остапкович прокомментировал решение Центробанка о сохранении прежней ключевой ставки
Фото: Вечерняя Москва

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил решение Центробанка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых.

Эксперт назвал подобное решение предсказуемым и разумным. Большая часть экспертов ожидала такого решения от Центробанка.

— Для рынка дан сигнал, что все происходит без изменений. Это позитивный сигнал, — рассказал Остапкович в комментарии RT.

Аналитик добавил, что теперь ставка будет оставаться на том же уровне или немного повышаться.

Ранее в пятницу, 28 октября, стало известно, что Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых.

Экономика Ключевая ставка ЦБ РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Нина Шацкая
Нина Шацкая

Дореволюционные вывески на каждой улице

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Все для фронта, все для Победы

Анатолий Ващилин
Анатолий Ващилин

Здесь есть все нужное для жизни

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Только классика дает правильные ценности

Ян Арт
Ян Арт

Юань и доллар будут дешеветь

Все мнения
О проекте