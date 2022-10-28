Финская Nokian Tyres подписала соглашение о продаже российского бизнеса «Татнефти»

Фото: shutterstock

Финский производитель шин Nokian Tyres подписал соглашение о продаже своих предприятий в России ПАО «Татнефть», следует из пресс-релиза на сайте компании, опубликованного в пятницу, 28 октября.

— Nokian Tyres plc подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО «Татнефть». Ожидается, что сумма сделки <...> составит около 400 миллионов евро, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что продажу должны одобрить регулирующие органы РФ. Сроки закрытия сделки не уточняются.

По данным Nokian Tyres, капитал компании после продажи останется «на хорошем уровне», однако сделка все равно существенно повлияет на финансовые результаты производителя. Прекращение поставок шин из России отрицательно скажется на продажах, подчеркивается в пресс-релизе.

Nokian Tyres объявил об окончательном уходе с российского рынка 28 июня. На подобное решение компания пошла из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине, а также из-за нарастающего ужесточения антироссийских санкций.

Позже сообщалось, что финский производитель шин может продолжить операционную деятельность в России в автономном режиме.