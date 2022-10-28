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Депутат Александр Козлов призвал горожан обращать внимание на состояние продухов в подвалах для спасения кошек

Полина Долганова
Город
Депутат Александр Козлов призвал горожан обращать внимание на состояние продухов в подвалах для спасения кошек
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вентиляционные отверстия в подвалах жилых домов в Москве должны находиться в хорошем состоянии, чтобы там могли греться кошки. Об этом в пятницу, 28 октября, заявил депутат Мосгордумы, координатор «Школы грамотного потребителя» Александр Козлов.

По его словам, в противном случае животные могут не выжить в холодное время года.

— Нередко чересчур активные сотрудники управляющих компаний ставят решетки, сетки на продухи или, хуже того, замуровывают наглухо вентиляционные отверстия, — рассказал депутат.

Он обратился к москвичам с просьбой отслеживать состояние продухов в их домах. По словам Козлова, нелюбовь к животным не может быть поводом для того, чтобы лишать кошек жизни.

Депутат подытожил, что иногда жители домов помогают хозяевам найти пропавших питомцев. Это, по его словам, является примером добрососедских отношений.

До этого Козлов заявил, что запуск и развитие на mos.ru электронных сервисов для владельцев домашних животных упростит уход за питомцами и повысит ответственность за них. По его словам, вероятность того, что пропавшее животное найдут, возрастает, если максимально детально рассказать о питомце, месте и времени пропажи.

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