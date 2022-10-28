Женщина незаконно поселилась в доме австралийской многодетной семьи

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Женщина незаконно поселилась в доме австралийской семьи в Сиднее. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил портал News.com.au.

По данным СМИ, семья из Сиднея вернулась после отпуска домой и обнаружила там незнакомую женщину, которая ела их еду, ездила на их машине и носила их одежду. Семья застала злоумышленницу за просмотром телевизора.

Местные жители прозвали женщину «Златовлаской», что является отсылкой к австралийской сказке «Златовласка и три медведя». Ее сюжет похож на российскую сказку «Маша и три медведя».

По информации правоохранительных органов, женщина взломала замок в доме семьи и успела прожить в чужом жилище шесть дней.

Полиция обвинила «Златовласку» во взломе, проникновении и краже имущества, передает РИА Новости.

В мае 2022 года стало известно, что беженка с Украины всего за десять дней своего пребывания в другой стране разрушила приютившую ее в Великобритании семью. Работавшая в IT-сфере во Львове 22-летняя София Каркадым покинула свою родину и оказалась в семье 28-летней Лорны Гарнетт, которая проживает в Западном Йоркшире. Вместе с мужем Энтони они предоставили молодой украинке свой дом в качестве убежища. Уже через десять дней пребывания девушки на новом месте глава семейства решил уйти от жены к новой избраннице после десяти лет брака.