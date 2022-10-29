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Легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис скончался на 88-м году жизни

Егор Провоторов
Общество
Легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис скончался на 88-м году жизни
Фото: Pexels

Певец, композитор, пианист из Соединенных Штатов, один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис скончался на 88-м году жизни. Об этом в пятницу, 28 октября, заявил публицист артиста Рик Брэгг.

Наравне с Элвисом Пресли, Джонни Кэшем, Чаком Берри и Литтл Ричардом Льюис стал одним из основоположников нового стиля в музыке.

В последние годы жизни легенда рок-музыки страдал от большого количества заболеваний и повреждений, связанных с образом жизни, который он проповедовал в молодости.

По словам публициста, врачи предрекали артисту смерть еще несколько десятков лет назад, сообщает РЕН ТВ.

Коллеги по сцене и журналисты признавали в Джерри Ли Льюисе настоящего виртуоза. В рейтинге Rolling Stone легенда рок-н-ролла находится на 24-й позиции в списке 100 самых великих артистов всех времен.

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