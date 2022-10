Снятый Кантемиром Балаговым эпизод The Last Of Us не выйдет в эфир

Фото: shutterstock

Российский режиссер Кантемир Балагов сообщил, что снятый им пилотный эпизод сериала The Last Of Us не покажут зрителям.

При этом он заметил, что покинул проект больше года назад. По словам Балагова, причиной его ухода являются творческие разногласия с командой, работающей над The Last Of Us.

Некоторые подписчики режиссера предположили в комментариях, что причиной ухода стал конфликт. Однако Балагов ответил, что расстался с коллегами на доброй ноте и пожелал им удачи в производстве.

По некоторой информации, премьера сериала состоится в следующем году, однако точная дата выхода проекта пока держится в секрете. Имя режиссера, который вместо Балагова снимет пилотный эпизод, также остается неизвестным, пишет ФАН.

До этого стало известно, что главные роли в проекте «Одни из нас» (The Last of Us), основанном на одноименной компьютерной игре, для платформы HBO исполнят голливудские актеры Белла Рамзи и Педро Паскаль. Оба известны по своим ролям в «Игре престолов».