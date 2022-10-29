Эпидемиолог оценила опасность варианта коронавируса «цербер»

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Значительного подъема заболеваемости коронавирусом в связи с распространением его подвида «цербер» в России не прогнозируется, так как определенный иммунитет к инфекции есть почти у всех жителей. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Даже если вариант «цербер» и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным «омикроном», ожидать не стоит, — отметила специалист.

Она пояснила, что «цербер» является вариантом ВА.5 штамма «омикрон», которым большинство жителей страны уже переболело, а многие неоднократно сделали прививку. В связи с этим иммунитет к коронавирусу, пусть даже частичный, есть практически у всего населения.

По словам Пшеничной, «цербер», возможно, будет способен частично ускользать от антител, выработанных в результате предыдущей болезни COVID-19 или вакцинации. Однако их все равно будет достаточно для защиты если не от самой инфекции, то от тяжелого течения заболевания, передает РИА Новости.

Подъем заболеваемости COVID-19 во всем мире связан с мутациями вируса. Новую разновидность коронавирусной инфекции называют «цербер».

Что представляет собой этот тип вируса, насколько он опасен и эффективна ли при борьбе с ним уже разработанная вакцина — в материале «Вечерней Москвы».