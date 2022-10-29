Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эпидемиолог оценила опасность варианта коронавируса «цербер»

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эпидемиолог оценила опасность варианта коронавируса «цербер»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Значительного подъема заболеваемости коронавирусом в связи с распространением его подвида «цербер» в России не прогнозируется, так как определенный иммунитет к инфекции есть почти у всех жителей. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Даже если вариант «цербер» и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным «омикроном», ожидать не стоит, — отметила специалист.

Она пояснила, что «цербер» является вариантом ВА.5 штамма «омикрон», которым большинство жителей страны уже переболело, а многие неоднократно сделали прививку. В связи с этим иммунитет к коронавирусу, пусть даже частичный, есть практически у всего населения.

По словам Пшеничной, «цербер», возможно, будет способен частично ускользать от антител, выработанных в результате предыдущей болезни COVID-19 или вакцинации. Однако их все равно будет достаточно для защиты если не от самой инфекции, то от тяжелого течения заболевания, передает РИА Новости.

Подъем заболеваемости COVID-19 во всем мире связан с мутациями вируса. Новую разновидность коронавирусной инфекции называют «цербер».

Что представляет собой этот тип вируса, насколько он опасен и эффективна ли при борьбе с ним уже разработанная вакцина — в материале «Вечерней Москвы».

Эксперты Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Нина Шацкая
Нина Шацкая

Дореволюционные вывески на каждой улице

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Все для фронта, все для Победы

Анатолий Ващилин
Анатолий Ващилин

Здесь есть все нужное для жизни

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Только классика дает правильные ценности

Ян Арт
Ян Арт

Юань и доллар будут дешеветь

Все мнения
О проекте