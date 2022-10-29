Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР

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Российские военные добились успехов почти по всей линии фронта в ДНР. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

— Продвижение сейчас проходит где-то на 50–100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома. Занимаются какие-то позиции, занимаются лесопосадки — выбивается оттуда противник, — отметил он.

Успехи российских войск отмечаются на Авдеевском, Марьинском, Артемовском, Угледарском и Горловском направлениях, сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что накануне ВСУ предприняли попутку наступления у населенного пункта Червонопоповка на Краснолиманском направлении, однако противника удалось остановить. ВС РФ уничтожили четыре бронированные машины, четыре пикапа, а также три танка, заключил Пушилин.

Специальная военная операция вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.

Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — генерала армии Сергея Суровикина. «Вечерняя Москва» собрала факты о новом командующем группировкой.

Так, с марта по декабрь 2017 года он был командующим группировкой войск ВС России в Сирии. По мнению военных экспертов, именно Суровикин сумел переломить ход конфликта в Сирии и организовать разгром формирований террористов.