Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Медики бессильны»: экс-стилист Пугачевой объяснил, почему она носит парики

Анастасия Колоскова
Общество
«Медики бессильны»: экс-стилист Пугачевой объяснил, почему она носит парики
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева вынуждена носить парики из-за проблем с ростом волос. Об этом рассказал ее бывший стилист Джордж Ровалс.

— У человека много лет уже плохо растут волосы и все тут. Остановился процесс! Есть такая категория людей, и никто не может им помочь. Медики бессильны, — пояснил стилист.

Он сделал вывод, что именно по этой причине Примадонна вынуждена носить парики, накладки и шиньоны, передает «МК».

Ровалс также оценил современный образ Пугачевой, который, по его мнению, стал невзрачным и требует вмешательства специалиста.

До этого в СМИ появились предположения, что Пугачева не может быть матерью детей — Лизы и Гарри. Предполагается, что артистка родила малышей с помощью замороженных в 90-х годах яйцеклеток.

При этом сообщается, что процедура криоконсервации ооцитов в 90-е годы в РФ была еще недоступна. «Вечерняя Москва» узнала у врача-репродуктолога Евгения Грекова, действительно ли эти обвинения имеют под собой почву и когда россиянам стала доступна заморозка «биоматериалов».

Знаменитости Стиль Алла Пугачева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Нина Шацкая
Нина Шацкая

Дореволюционные вывески на каждой улице

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Все для фронта, все для Победы

Анатолий Ващилин
Анатолий Ващилин

Здесь есть все нужное для жизни

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Только классика дает правильные ценности

Ян Арт
Ян Арт

Юань и доллар будут дешеветь

Все мнения
О проекте