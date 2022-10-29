«Медики бессильны»: экс-стилист Пугачевой объяснил, почему она носит парики

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева вынуждена носить парики из-за проблем с ростом волос. Об этом рассказал ее бывший стилист Джордж Ровалс.

— У человека много лет уже плохо растут волосы и все тут. Остановился процесс! Есть такая категория людей, и никто не может им помочь. Медики бессильны, — пояснил стилист.

Он сделал вывод, что именно по этой причине Примадонна вынуждена носить парики, накладки и шиньоны, передает «МК».

Ровалс также оценил современный образ Пугачевой, который, по его мнению, стал невзрачным и требует вмешательства специалиста.

До этого в СМИ появились предположения, что Пугачева не может быть матерью детей — Лизы и Гарри. Предполагается, что артистка родила малышей с помощью замороженных в 90-х годах яйцеклеток.

При этом сообщается, что процедура криоконсервации ооцитов в 90-е годы в РФ была еще недоступна. «Вечерняя Москва» узнала у врача-репродуктолога Евгения Грекова, действительно ли эти обвинения имеют под собой почву и когда россиянам стала доступна заморозка «биоматериалов».