В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков из Чечни

Фото: Минобороны РФ

Группу боевиков — выходцев из Чечни, сражающихся на стороне ВСУ, ликвидировали в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в субботу, 29 октября.

— В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд, — сказал чиновник.

Помимо этого, в Запорожской области среди числа наемников фиксируется множество представителей Грузии и Польши, цитирует Рогова РИА Новости.

До этого Рогов заявил, что основное наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться в ближайшие недели. В настоящий момент на данном направлении идет перегруппировка соединений украинской армии.

Войска перебрасываются из Харьковской области в Днепропетровск. По его словам, ВСУ в ходе наступления попытаются отрезать российскую группировку на Херсонщине от снабжения, захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю.