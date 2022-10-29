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Столичному трамвайному маршруту «Аннушка» исполнилось 111 лет

Анастасия Колоскова
Город
Столичному трамвайному маршруту «Аннушка» исполнилось 111 лет
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Легендарному московскому трамвайному маршруту «Аннушка» исполнилось 111 лет. Об этом в субботу, 29 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Развенчиваем популярный миф: «Аннушка» — это не красно-желтый трамвай 20-х годов прошлого века, а знаменитый московский трамвайный маршрут «А», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что Бульварное кольцо, по которому трасса этого маршрута проходит уже 111 лет, ранее обозначалось буквой «А». Поэтому маршрут получил аналогичный номер. Ласковое название «Аннушка» ему дали горожане.

Москвичам напомнили, что маршрут связывает три района в ЦАО. Он проходит от станции метро «Чистые пруды» через «Павелецкую» и «Пролетарскую» до Новоконной площади.

На маршруте курсируют комфортные трехсекционные низкопольные трамваи «Витязь-Москва», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в столице выпустили новые тематические проездные билеты «Единый», которые посвящены 100-летию Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

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