Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выпуски «Москва: погружение» собрали более двух миллионов просмотров

Анастасия Колоскова
Город
Выпуски «Москва: погружение» собрали более двух миллионов просмотров
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Выпуски спецпроекта «Москва: погружение», который был открыт на портале «Узнай Москву» в начале сентября к 875-летию столицы, посмотрели более двух миллионов раз. Об этом в субботу, 29 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

— «Москва: погружение» — это серия увлекательных рассказов, которые помогут по-новому посмотреть на знакомые и привычные места столицы. Спецпроект объединяет с помощью 12 выпусков 12 сторон города, подчеркивая индивидуальность и многоликость Москвы, чья история не только для гостей столицы, но и для самих москвичей порой остается неизведанной, — говорится в сообщении.

Зрители могут увидеть восемь познавательных мини-фильмов о местах, которые связаны с архитектурой, кино, музыкой и другими темами. Следить за новыми выпусками позволит подписка на рассылку, для чего необходимо указать электронную почту на странице спецпроекта, отметили в пресс-службе.

В цикле видеоэкскурсий принимают участие звезды кино, арт-индустрии, музыканты, блогеры и краеведы. Новые серии публикуются каждую неделю, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что участники проекта «Город заданий» в этом году опубликовали более 10 тысяч своих снимков исторических зданий, памятников и территорий столицы на портале «Узнай Москву».

С конца прошлого года на площадке регулярно публикуются онлайн-задания с перечнем объектов в разных районах Москвы, которые необходимо сфотографировать. За успешное выполнение начисляются баллы.

Статистика Москва Экскурсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Нина Шацкая
Нина Шацкая

Дореволюционные вывески на каждой улице

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Все для фронта, все для Победы

Анатолий Ващилин
Анатолий Ващилин

Здесь есть все нужное для жизни

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Только классика дает правильные ценности

Ян Арт
Ян Арт

Юань и доллар будут дешеветь

Все мнения
О проекте