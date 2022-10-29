Выпуски «Москва: погружение» собрали более двух миллионов просмотров

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Выпуски спецпроекта «Москва: погружение», который был открыт на портале «Узнай Москву» в начале сентября к 875-летию столицы, посмотрели более двух миллионов раз. Об этом в субботу, 29 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

— «Москва: погружение» — это серия увлекательных рассказов, которые помогут по-новому посмотреть на знакомые и привычные места столицы. Спецпроект объединяет с помощью 12 выпусков 12 сторон города, подчеркивая индивидуальность и многоликость Москвы, чья история не только для гостей столицы, но и для самих москвичей порой остается неизведанной, — говорится в сообщении.

Зрители могут увидеть восемь познавательных мини-фильмов о местах, которые связаны с архитектурой, кино, музыкой и другими темами. Следить за новыми выпусками позволит подписка на рассылку, для чего необходимо указать электронную почту на странице спецпроекта, отметили в пресс-службе.

В цикле видеоэкскурсий принимают участие звезды кино, арт-индустрии, музыканты, блогеры и краеведы. Новые серии публикуются каждую неделю, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что участники проекта «Город заданий» в этом году опубликовали более 10 тысяч своих снимков исторических зданий, памятников и территорий столицы на портале «Узнай Москву».

С конца прошлого года на площадке регулярно публикуются онлайн-задания с перечнем объектов в разных районах Москвы, которые необходимо сфотографировать. За успешное выполнение начисляются баллы.