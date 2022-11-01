Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский заявил о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент порядка 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины имеет серьезные повреждения. Об этом он сообщил во вторник, 1 ноября, во время встречи с еврокомиссаром Кадри Симсоном.

Украинский лидер рассказал еврокомиссару о последствиях ударов российских военных по объектам энергетики. По его словам, серьезные повреждения получило около 40 процентов инфраструктуры, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Кроме того, Зеленский проинформировал Симсона о предпринимаемых мерах для стабилизации ситуации в стране, передает РИА Новости.

Удары по объектам энергетики Украины производятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где сообщил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Накануне исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук заявил, что специалисты израсходовали уже большую часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины. По его словам, холдинг испытывает значительные проблемы с покупкой необходимого оборудования.

Украина Энергетика повреждения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дорогие мои москвичи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Царь–христианин

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Четверть века храня бесценное

Алексей Лубков
Алексей Лубков

Поющий вуз отмечает юбилей

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Призовой фонд конкурса увеличен

Дина Русинова
Дина Русинова

Благоустроили любимый бульвар

Никита Миронов
Никита Миронов

Все для фронта, все для нашей победы!

Все мнения
О проекте