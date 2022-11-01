Зеленский заявил о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент порядка 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины имеет серьезные повреждения. Об этом он сообщил во вторник, 1 ноября, во время встречи с еврокомиссаром Кадри Симсоном.

Украинский лидер рассказал еврокомиссару о последствиях ударов российских военных по объектам энергетики. По его словам, серьезные повреждения получило около 40 процентов инфраструктуры, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Кроме того, Зеленский проинформировал Симсона о предпринимаемых мерах для стабилизации ситуации в стране, передает РИА Новости.

Удары по объектам энергетики Украины производятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где сообщил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Накануне исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук заявил, что специалисты израсходовали уже большую часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины. По его словам, холдинг испытывает значительные проблемы с покупкой необходимого оборудования.