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В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией

Евгений Жуков
В мире
В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией
Фото: shutterstock

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби во вторник, 1 ноября, заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой и хочет переговорного решения по вопросу конфликта на Украине.

Кирби подчеркнул, что на текущий момент основными задачами для Белого дома стали укрепление восточного фланга Североатлантического альянса и гуманитарная, финансовая и военная помощь Киеву для того, чтобы украинская сторона в вопросе урегулирования существующего конфликта была в максимально выгодном положении.

Политик также отметил, что президент США Джо Байден «очень хочет видеть, чтобы дело к этому пришло». В завершение своего выступления Кирби еще раз уточнил, что Вашингтон не стремится к смене действующей российской власти.

— Право российского народа — определять, кто им руководит, — цитирует слова представителя Белого дома РИА Новости.

Накануне профессор-международник Марк Л. Буш в статье для издания The Hill выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения новых санкций в отношении России.

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