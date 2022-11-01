Мировые центробанки закупили почти 400 тонн золота в третьем квартале 2022 года

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Центральные банки мира в третьем квартале текущего года закупили 399,3 тонны золота, что на 115 процентов больше, чем во втором квартале 2022 года. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил портал World Gold Council.

Подобный показатель стал рекордным за последние 22 года. До этого наибольший объем золота был закуплен в третьем квартале 2018 года. Тогда показатель составил 241 тонну, что почти в два раза ниже результатов аналогичного периода 2022 года.

Всего же в этом году центральные банки приобрели 673,01 тонны золота. Объем закупок также стал рекордным с 1967 года. Крупнейшими покупателями золота в этом году стали центробанки в Турции, Узбекистане и Катаре, передает «Газета.ru».

10 октября президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас и директор — распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщили, что в следующем году в мировой экономике может наступить рецессия. По подсчетам МВФ, примерно треть мировой экономики в текущем и последующем году может показать «по меньшей мере два квартала негативного роста подряд».