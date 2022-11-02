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Премьер Греции рассказал об отсутствии на курортах страны российских туристов

Егор Провоторов
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Премьер Греции рассказал об отсутствии на курортах страны российских туристов
Фото: Администрация президента РФ

Российские туристы отказались от поездок на отдых в Грецию минувшим летом. Так, граждане РФ предпочли отправиться на турецкие курорты. Об этом местной прессе во вторник, 1 ноября, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам переговоров с главой эстонского правительства Каей Каллас в Таллинне.

По его словам, несмотря на то, что Афины не поддержали полный запрет на посещение Евросоюза туристами из России, Греция «заплатила свою цену» как туристическое направление в результате своей поддержки Украины и антироссийских санкций.

— Честно говоря, этим летом никто из России не приехал в Грецию, тогда как почти все россияне, которые хотели поехать, отправились в Турцию, — заявил премьер южноевропейского государства, слова которого приводит газета «Известия».

В середине сентября Мицотакис предложил гражданам Греции, которые возмущены тарифами на электроэнергию, отправлять счета президенту России Владимиру Путину. Такое заявление политик сделал на фоне протестов в стране из-за увеличения стоимости энергоресурсов.

Россия Туризм Турция Греция
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