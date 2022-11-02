В РПЦ призвали с любовью относиться к представителям ЛГБТ-сообществ

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Русская православная церковь призывает относиться ко всем грешникам, в том числе и к представителям ЛГБТ-сообществ, с любовью и не унижать их, однако «вовлечение других в грех» обязано пресекаться по закону, заявил журналистам в среду, 2 ноября, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он назвал различение греха и грешника фундаментальным положением христианского отношения к человеку. Священнослужитель призвал не унижать никого, однако заметил, что для всех лучше, если грех человека станет предметом исповеди или обсуждения с психологом.

Легойда заметил, что РПЦ всегда свидетельствовала о разрушении общества пропагандой духовных явлений. По этой причине в Церкви поддержали законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России.

— Закон должен четко закреплять и защищать ценности, — подчеркнул представитель РПЦ.

Он напомнил, что в России традиционная семья является конституционной ценностью в России. По этой причине агрессивное навязывание отрицающего эту ценность поведения, является недопустимым, пишет РИА Новости.

В минувшую пятницу, 28 октября, глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что за пропаганду нетрадиционных ценностей мало ограничиться одним административным штрафом, во втором чтении проекта закона будет подниматься вопрос о введении уголовного наказания.