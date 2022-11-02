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Шольц: Германия придерживается политики «одного Китая»

Евгений Белоусов
В мире
Шольц: Германия придерживается политики «одного Китая»
Фото: bundeskanzler.de

Германия продолжает придерживаться политики «одного Китая», несмотря на обострение ситуации вокруг Тайваня. Такое заявление сделал в среду, 2 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— Наша политика направлена на сохранение порядка, основанного на правилах, мирное разрешение конфликтов, защиту прав человека и меньшинств, а также свободную, справедливую мировую торговлю, — заявил политик.

Поэтому, объяснил Шольц, Германия продолжает настаивать на том, что любое изменение статус-кво должно происходить исключительно мирным путем, передает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

16 октября председатель Китая Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения КНР с Тайванем. По его словам, Китай стремится к мирному воссоединению с островным государством, но оставляет за собой возможность применения силы.

Нарастающие проблемы в отношениях Европы и Китая связаны в том числе с политикой Соединенных Штатов. Смена лидеров в Евросоюзе также ведет к ухудшению отношений с КНР. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Китай Германия Олаф Шольц
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