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Жители Таллина затравили советскую звезду Анне Вески за звание артистки Эстонской ССР

Юлия Курганова
Общество
Жители Таллина затравили советскую звезду Анне Вески за звание артистки Эстонской ССР
Фото: Булдаков Олег / ТАСС

Эстонцы раскритиковали советскую звезду певицу Анне Вески, которая на афишах пишет, что она имеет звание заслуженной артистки Эстонской ССР. О травле артистки рассказал журналист таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.

— Граждане углядели в этом попытку реанимировать и оправдать память о «российской оккупации». Удивительное лицемерие, — заявил он в Telegram-канале.

Вместе с тем журналист отметил, что Вески не стесняется ассоциировать свою карьеру с советским периодом и продолжает давать концерты и в России. Именно это отличает ее от некоторых коллег по цеху.

— Анне Вески ведет себя честно. В отличие от многих эстонских политиков, которые сегодня выступают как ярые антикоммунисты, стараясь таким образом реабилитироваться за свое советское прошлое. Это и бывшие партийные функционеры Андрус Ансип и Сийм Каллас, и редактор партийного журнала Pioneer Март Хельме, — написал Чаплыгин.

Вески была удостоена звания заслуженной артистки Эстонской ССР в 1984 году. Позже она участвовала во многих передачах на российском телевидении.

Старший внук Аллы Пугачевой, певец и актер Никита Пресняков вскоре после объявления в России частичной мобилизации спешно уехал из страны. Он пешком пересек границу с Эстонией и теперь находится или в Литве, или в Соединенных Штатах — артист до сих пор не вышел на связь и не обозначил свое местонахождение.

Журналистам стало известно, что Пресняков после побега начал распродавать имущество.

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