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КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Юлия Курганова
В мире
КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Фото: EPA / ТАСС

Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на военных.

— КНДР выпустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, — сказано в сообщении.

В среду, 2 ноября, агентство сообщало, что Северная Корея пустила 17 ракет в сторону Японского и Желтого морей и произвела 100 артиллерийских выстрелов.

2 ноября власти Южной Кореи ответили КНДР на пуски 10 баллистических ракет поблизости территорий республики. Сеул запустил в сторону Пхеньяна собственные ракеты класса «воздух — земля».

Накануне появилась информация, что Пхеньян запустил по меньшей мере три ракеты, одна из которых упала в открытом море в 26 километрах южнее Северной разграничительной линии с КНДР в Японском море.

Снаряд был направлен в сторону острова Уллындо на юге Южной Кореи. Другая ракета упала на 57 километров восточнее города Сокчхо на восточном побережье азиатской республики.

Южная Корея Японское море КНДР Ракеты
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