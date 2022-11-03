Киркоров обматерил Боню в ответ на оскорбления из-за Наргиз

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров обматерил бывшую звезду «Дома-2» и телеведущую Викторию Боню, которая вступилась за исполнительницу Наргиз Закирову. Свои комментарии поп-король российской эстрады оставил в социальных сетях.

Накануне во время своего концерта в Ташкенте артист унизил коллегу по цеху Наргиз, назвав ее «уродиной». Видео с выступления попало в Сеть.

Боня не смогла пройти мимо заявлений звезды и резко раскритиковала его поведение.

— Какой отвратительный поступок! Настоящий мужчина никогда не позволил бы себе такого! Видимо, ничего мужского там уже не осталось, — написала блогер в соцсети.

После этого Киркоров в Сети обматерил ее, назвав полным нулем.

— Еще одно ****** (страшилище) возомнило себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой! Ну как еще напомнить о себе, бездарной? Господи! Уж сколько их упало в эту бездну, — заявил певец.

На днях Киркорова разозлил вопрос журналистки, после которого он грубо выругался в ее адрес. Так, девушка спросила у звезды, привозит ли он со своих гастролей памятные подарки. Он ответил, что он много чего привозил, и вспомнил о меню из разных ресторанов. В свою очередь журналистка решила уточнить, не воровал ли он этот сувенир.