«Ночь искусств» пройдет по всей России в десятый раз

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Всероссийская «Ночь искусств» пройдет 4 и 5 ноября и будет приурочена ко Дню народного единства. В столице запланировано более 200 событий на любой вкус. В этом году акция состоится в юбилейный десятый раз. Подробнее о значении и идее праздника в прямом эфире «Дорожного радио» рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

— Россия — удивительная страна, объединяющая культуру многих народов. У акции общий девиз «Мы едины». Сейчас каждый из нас в непростой ситуации. Я уверен, что искусство способно сплотить людей разных мнений. Например, в музее-усадьбе «Люблино» прозвучат классические произведения Шумана, Россини, Пуччини. А музыку Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина и других великих русских композиторов исполнит Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева, — рассказал Александр Кибовский ведущему «Дорожного радио» Никите Леонову.

Важно, что все артисты, принимающие участие в «Ночи искусств», выступают абсолютно бесплатно. А средства, полученные от продажи билетов на мероприятия, направятся на помощь мирным жителям Донбасса. Театры, которые дадут спектакли 4 ноября, также перечислят деньги на благотворительность — присоединенным республикам, уточнил министр.

Посетить музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и галереи можно будет в онлайн- и офлайн-формате.