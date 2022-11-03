Рэпер Хаски уехал в зону СВО писать новый альбом

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Рэп-исполнитель Дмитрий Кузнецов, более известный под псевдонимом Хаски, отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, где пишет новый альбом. Об этом в четверг, 3 ноября, музыкант сообщил в своем Telegram-канале.

Информацию о том, что рэпер приехал в зону боевых действий, подтвердил канал WarGonzo. По словам самого Хаски, он принял решение уехать на фронт и прямо там писать материал для будущего альбома.

В каком именно качестве рэпер находится в зоне СВО, на текущий момент неизвестно, передает «КП».

В октябре российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин рассказал, что снимает фильм о тяжелой жизни населения Донбасса. Совсем недавно он вернулся со съемок. Желание снять кинокартину о Донбассе у Охлобыстина появилось сразу же после первых бомбардировок Луганской и Донецкой народных республик со стороны Киева.

В интервью «Вечерней Москве» Охлобыстин рассказал, что в своих поездках в Донбасс он часто встречается с солдатами, выступает для них. Также актер постоянно передает местному мирному населению разнообразную гуманитарную помощь.