Зоологи обрабатывают раны медведя Диксона дважды в день

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Зоологи обрабатывают раны белого медведя Диксона гелем Cellgel, который передал один из его создателей, ученый и врач-дерматолог Сергей Гольцов. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Средство оказывает регенерирующее действие. Раны обволакиваются тонкой пленкой — на некоторое время она защищает от загрязнений и заражений, — заявила она.

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По словам Акуловой, накладывать медведю повязки никак нельзя, ведь Диксон их может просто сорвать. Кроме того, это будет опасно для самих ветеринаров, так как медведь может напасть, написала Акулова в своем Telegram-канале.

В сентябре Акулова сообщила, что в будущем бассейне для раненого медведя, которого привезли с острова Диксон и оставили жить в Московском зоопарке, оборудуют специальный механизм. Она проведала медведя. По ее словам, мишка охотно шел на контакт.

Врач-ветеринар Святослав Новицкий в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал состояние Диксона. По его словам, шансы вернуть физическую активность медведю, получившему огнестрельные ранения и паралич задних конечностей, есть.