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Зоологи обрабатывают раны медведя Диксона дважды в день

Евгений Белоусов
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Зоологи обрабатывают раны медведя Диксона дважды в день
Фото: t.me/svetlanaakulova1

Зоологи обрабатывают раны белого медведя Диксона гелем Cellgel, который передал один из его создателей, ученый и врач-дерматолог Сергей Гольцов. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Средство оказывает регенерирующее действие. Раны обволакиваются тонкой пленкой — на некоторое время она защищает от загрязнений и заражений, — заявила она.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

По словам Акуловой, накладывать медведю повязки никак нельзя, ведь Диксон их может просто сорвать. Кроме того, это будет опасно для самих ветеринаров, так как медведь может напасть, написала Акулова в своем Telegram-канале.

В сентябре Акулова сообщила, что в будущем бассейне для раненого медведя, которого привезли с острова Диксон и оставили жить в Московском зоопарке, оборудуют специальный механизм. Она проведала медведя. По ее словам, мишка охотно шел на контакт.

Врач-ветеринар Святослав Новицкий в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал состояние Диксона. По его словам, шансы вернуть физическую активность медведю, получившему огнестрельные ранения и паралич задних конечностей, есть.

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