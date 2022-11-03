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Путин поблагодарил всех участвующих в работах по восстановлению Крымского моста

Евгений Жуков
Общество
Путин поблагодарил всех участвующих в работах по восстановлению Крымского моста
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил всех участвующих в восстановлении Крымского моста. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также глава государства выразил надежду на то, что все планы будут реализованы в самое ближайшее время.

— Большое спасибо всем, кто принимает участие в этой работе. Я присоединяюсь к словам благодарности в адрес всех, кто изготавливает необходимые конструкции в нужные сроки. Надеюсь, что все планы будут реализованы в самое ближайшее время, — цитирует слова Владимира Путина официальный сайт Кремля.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов в беседе с «Вечерней Москвой» предположил, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.

По словам собеседника «ВМ», не каждое предприятие способно изготовить детали для такой серьезной конструкции.

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