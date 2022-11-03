Пирсинг и чокеры: стилист Рогов рассказал о трендовых украшениях

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В этом сезоне самыми трендовыми украшениями оказались брендированные чокеры и разнообразный пирсинг. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказал телеведущий, стилист и дизайнер Александр Рогов.

— Сразу захотелось сделать пирсинг в носу, — заявил он.

По словам Рогова, особой популярностью в этом сезоне пользуются любые аксессуары в виде сердец — серьги, подвески, крупные браслеты, а также украшения для тела, топы и бра, напоминающие кольчугу.

Пирсинг вновь набирает популярность, как это было в 2000-х годах, отметил стилист. Рогов рекомендует носить украшения на губах, в носу и над бровями.

Брендовые вещи ушедших компаний теперь можно приобрести в секонд-хендах. Магазины постоянно расширяют ассортимент, а цены в них радуют своей демократичностью, позволяя серьезно экономить.

В конце весны Рогов ответил на обвинения в подлости от телеведущей Елены Летучей. Стилист попытался отбиться от вопросов поклонников, обещая раскрыть подробности немного позже.